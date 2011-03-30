Фирташ не ведет переговоры о покупке «ДнепроАзота» – Коломойский

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ не вел и не ведет переговоры с бизнесменом Игорем КОЛОМОЙСКИМ о покупке ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КОЛОМОЙСКИЙ заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Не вел и не ведет (переговоров – УНИАН)», – сказал он, отвечая на вопрос, проходили ли такие переговоры.

При этом И.КОЛОМОЙСКИЙ сообщил, что пока не собирается продавать предприятие.

Отвечая вопрос, готов ли он продать предприятие, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал: «Нет, не соглашусь. Пока не соглашусь».

Как сообщалось в СМИ, Антимонопольный комитет Украины получил заявку на концентрацию более 50% предприятия "ДнепрАзот" – крупного производителя аммиака и азотных удобрений, контролируемого бизнесменом И.КОЛОМОЙСКИМ. Об этом 10 марта сообщил журналистам первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО. "Да, есть такая заявка", – сказал он. От кого получена заявка на концентрацию, он не уточнил, ссылаясь на конфиденциальность. Заявка была получена комитетом в 2010 году.

Напомним, ранее Д.ФИРТАШ взял курс на скупку химических активов в Украине, заявив о желании создать крупную химическую компанию, которая бы консолидировала все отечественные химические предприятия. В марте стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ринеазот". Таким образом, под контролем Д.ФИРТАША почти 70% производства аммиака в стране, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры.

Справка УНИАН. ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются компании: ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (Днепропетровск).