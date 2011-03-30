Коломойский заинтересован в покупке «Днепрооблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго»

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заинтересован в покупке государственных пакетов акций «Днепрооблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Я заинтересован в приватизации «Запорожьеоблэнерго» и «Днепроблэнерго»», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. При этом он отметил, что его участие в приватизации будет зависеть от условий продажи акций этих предприятий.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением от 23 февраля №162 исключил 20 энергоснабжающих компаний (19 облэнерго и АК «Киевэнерго»), а также 4 энергогенерирующие компании из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Согласно документу, в частности, из списка стратегических исключены "Днепрооблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

Справка УНИАН. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 75% акций ОАО "Днепрооблэнерго" и 60,248% акций «Запорожьеоблэнерго».