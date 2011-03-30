«Проминвестбанк» разместил облигации на 500 млн. грн.

ПАО «Проминвестбанк» успешно завершило размещение именных процентных облигаций серии «В» на 500 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем выпуска – 500 тыс. штук, номинальная стоимость – 1 тыс. грн. Облигации ПАО «Проминвестбанк» в полном объёме размещены на Фондовой бирже ПФТС.

Срок обращения облигаций серии «В» – 2 года, оферты не предусмотрены. Процентная ставка установлена неизменной для всех процентных периодов и составляет 14% годовых. Начало погашения бумаг намечено на 25 февраля 2013 года.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Как сообщал УНИАН, 28 марта т.г. началось размещение облигаций серии «С» на сумму 500 млн. грн. Серия «С» будет обращаться 3 года с годовыми офертами, при этом для облигаций этой серии на первый-четвёртый процентные периоды установлена купонная ставка в размере 13% годовых.

Также в обращении на фондовом рынке находятся облигации ПАО «Проминвестбанк» серии «А» с трехлетним периодом обращения на общую сумму 500 млн. грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» ("Проминвестбанк") создан в 1992 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 34,613 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,712 млрд. грн., обязательства – 30,023 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,590 млрд. грн.

"Проминвестбанк" в 2010 году сократил убыток в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 844,981 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".