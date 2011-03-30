Коломойский будет принимать участие в приватизации при условии ее прозрачности

Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ будет принимать участие в приватизации в Украине, если условия ее проведения будут прозрачными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Кабинете Министров Украины

«Смотря какие будут условия. Мне интересно (принимать участие в приватизации – УНИАН), но если будут условия нормальные и прозрачные. Если непрозрачные – есть другие страны, в которых условия более прозрачные», – сказал бизнесмен.

При этом он негативно отозвался о результатах приватизации госпакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

«Очень по высокой цене с большим конкурсом (прошла продажа – УНИАН)», – сказал с иронией И.КОЛОМОЙСКИЙ.

При этом он отметил, что если приватизация будет проводиться таким же образом, как продавались акции МАУ, то приватизация в Украине будет происходить «как всегда».

«Если тут будут такие условия, как с МАУ, то, я думаю, сюда инвестиции вряд ли пойдут. РЯБЧЕНКО (Александр РЯБЧЕНКО – глава Фонда госимущества) надо хорошо думать, как продавать», – сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Напомним, сегодня Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заявил о своей заинтересованности в покупке госпакетов акций «Днепрооблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго», отметив при этом, что решение об участии в конкурсе будет зависеть от условий продажи акций этих предприятий.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций МАУ.

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн. Эксперты посчитали эту сумму очень заниженной.

25 февраля 2011 года Фонд госимущества подписал с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн.