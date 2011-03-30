На украинском фондовом рынке в среду преобладали оптимистичные настроения - эксперт

На украинском фондовом рынке в среду, 30 марта, преобладали оптимистичные настроения.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «после гэпа на открытии рынок всю сессию провел в боковом движении». Подъему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура на фоне снижения рисков. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время многие компании, пострадавшие в результате серии землетрясений в Японии, начнут восстанавливать свою деятельность. Позитива также добавили сильные японские статданные по промпроизводству и надежды на скорое разрешение конфликта в Ливии. В этих условиях наблюдалось умеренное снижение цен на нефть. Долговые проблемы еврозоны остались вне поля зрения игроков.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, по итогам торгов среды индекс Украинской биржи повысился на 1,43% до 2 831,27 пунктов. В лидерах роста среди голубых фишек оказались акции «Стирола», поднявшиеся на 5,12%. После ощутимого снижения последних дней, вызванного плохими финансовыми результатами компании за 2010 год, участники рынка решили пополнить свои портфели перепроданными бумагами эмитента. Частичную поддержку акциям оказали хорошие производственные показатели «Стирола» за первые месяцы 2011 года.

По информации аналитика, заметный рост в среду продемонстрировали акции металлургических предприятий. Бумаги Алчевского меткомбината укрепились в цене на 2,92%, «Азовстали» – на 2,62%. Несмотря на положительную динамику, акции металлургов не обладают фундаментальной силой, поэтому игроки заключают спекулятивные сделки по данным бумагам.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что лучше рынка в среду торговались акции Центрального ГОКа (+4,95%), ликвидность которых, после включения бумаг компании в рынок заявок Украинской биржи, значительно выросла. В лидерах роста оказались также «Мотор Сич» (+2,57%), Северный ГОК (+2,42%), банки. С потерями среди представителей индексной корзины завершили сессию акции Укртелекома (-0,62%), Западэнерго (-0,12%) и Авдеевского КХЗ (-0,08%).

Аналитик отметил среди внутренних новостей среды обнародование финансовых результатов деятельности Ш/у «Покровское» за 2010 год. По итогам года шахта получила убыток в размере 76,46 млн. грн., тогда как в 2009 году она отчиталась о 22,34 млн. грн. чистой прибыли. Вместе с тем, за 9 месяцев 2010 года убыток шахты составил 153,16 млн. грн., поэтому 4-й квартал можно считать успешным для предприятия. За день бумаги Ш/у «Покровское» выросли на 1,18%.