Фондовые рынки проявляют слабость

Прямое влияние на фондовые рынки стихийного бедствия в Японии и политических событий в Ливии оказалось непродолжительным. Хотя, конечно, стоит оговориться, что ситуация еще не отыграна и может преподнести сюрпризы…

В частности, уже в начале прошлой недели украинский рынок ценных бумаг вернул себе проценты, потерянные вследствие вышеуказанных событий. Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 марта, повысился на 3,75% – до 1 080,98 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 4,81% – до 1 080,98 пункта.

Как отметил аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, отечественный фондовый рынок 21 марта полностью отыграл потери, связанные с разрушительным землетрясением 11 марта в Японии. В этот день украинские акции продолжили рост в течение уже четвертой торговой сессии подряд на фоне снижения опасений относительно проблем на японской ядерной электростанции «Фукусима-1». Большинство ликвидных бумаг Украинской биржи в понедельник прибавили в цене более 4%.

По словам П.Ильяшенко, мировые фондовые рынки с начала новой торговой недели продолжили отыгрывать потери, оправдываемые последствиями землетрясения в Японии. Индексы S&P 500 и DJIA в понедельник, 21 марта, выросли с открытия на 1,5% и смогли удержаться на максимальных уровнях до конца торговой сессии. Оба индекса вошли в диапазоны локальных сопротивлений возле уровней 1 300 и 12 000 пунктов соответственно.

Аналитик также подчеркнул, что успех (хотя и спорный) переговоров по вопросу увеличения объема Европейского фонда финансовой стабильности оказывает поддержку европейской валюте. Министры финансов Европейского Союза согласовали детали создания постоянного фонда стабильности, который должен начать функционировать с 2013 года. В то же время, чиновникам не удалось достигнуть взаимопонимания в вопросе методов наполнения EFSF, который призван защитить правительства Греции и Ирландии от неблагоприятных кондиций на рынке суверенного долга.

Однако события в Ливии и в Японии все же ослабили оптимизм инвесторов во всем мире. Вследствие этого рынки, и так не отличающиеся в последнее время стабильностью, стали еще более волатильными. Кроме того, как было сказано выше, Евросоюз снова вернулся к решению вопроса долга стран региона.

Так, сообщили аналитики инвестиционной группы «Сократ», уже во вторник, 22 марта, торги на фондовых биржах Европы и США проходили в основном на негативной территории на фоне новой информации о конфликте в Ливии. При этом украинские площадки в этот день закрылись со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи снизился на 0,64%, оказавшись на уровне 2782,09 пункта, а индекс ПФТС показал рост на 0,74%, достигнув 1088,93 пункта.

Мировые новости в среду, 23 марта, были противоречивыми, что не помешало, однако, отечественным фондовым индексам выйти в рост. Индекс ПФТС повысился на 1,26% – до 1 102,65 пункта. Индекс Украинской биржи поднялся на 1,12% – до 2813,22 пункта.

По информации аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, для большинства ликвидных бумаг Украинской биржи торговая сессия 23 марта завершилась в плюсе. Открывшись в отрицательной зоне на волне внешнего негатива, индекс UX быстро сменил направление. Инвесторы откупали акции, подешевевшие за предыдущую сессию, сочтя пессимизм вторника излишним. Внешний фон к тому моменту начал улучшаться, что дополнительно стимулировало покупки. Утренний негатив, вызванный данными о росте заказов в промышленности еврозоны всего на 0,1% (при прогнозах 1,5%), был нивелирован принятием парламентом Португалии нового пакета мер по снижению дефицита бюджета. Инвесторы с оптимизмом восприняли данную новость, так как опасались, что непринятие пакета мер, против которого резко выступала оппозиция, вынудило бы Португалию обратиться за помощью в фонд спасения еврозоны. Это создало бы дополнительные риски для единой европейской валюты.

По словам аналитика, во второй половине сессии на Украинской бирже началась фиксация прибыли. Индекс UX просел из-за продаж по акциям энергогенерирующих компаний, а также из-за ухудшения внешнего фона. Неблагоприятная макростатистика из США и тревожные сигналы, поступающие из Японии по поводу ситуации на АЭС «Фукусима», сдерживали оптимизм игроков отечественного рынка. Однако индекс UX все же продолжил торговаться в плюсе.

В свою очередь, П.Ильяшенко отметил, что «добавило масла в огонь» 23 марта и рейтинговое агентство Moody’s, которое снизило рейтинг 30 испанских региональных банков в связи с ранее имевшим место ухудшением рейтинга Испании. Кроме того, помимо уже привычно сложной ситуации в Ливии, Йемене, Бахрейне и Сирии, список геополитических рисков пополнился возможной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной в результате взрыва бомбы в Иерусалиме.

Мировые фондовые рынки в четверг, 24 марта, показали хороший результат, на фоне чего и на отечественных площадках наблюдался значительный подъем.

По мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, эффект от землетрясения в Японии для фондовых рынков не стал носить длительного характера. Кроме того, подчеркнула она, «военный конфликт в Ливии инвесторы и вовсе проигнорировали, видимо, руководствуясь мнением, что пока цены на нефть не превысили 120 долл./баррель, мировой экономике ничто не угрожает. Соответственно, участники рынка успешно выкупили все снижение середины марта даже с учетом выхода неоднозначной макростатистики в США накануне». Новости о снижении рейтинга Португалии до уровня ВВВ агентством Moody’s и снижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента этой страны агентством Fitch до «A-» с «A+» также не оказали серьезного влияния на взгляды инвесторов. Так, индекс S&P 500 в четверг смог подняться выше 50-дневной скользящей средней и обновить двухнедельные максимумы, закрепившись выше уровня 1309,66 пункта.

Как подчеркнули аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, на украинском фондовом рынке 24 марта наблюдалось ралли под влиянием позитивных настроений, царящих на мировых рынках. Индекс Украинской биржи в четверг поднялся на очень высоком объеме торгов.

Индекс Украинской биржи в этот день вырос на 2,24% – до 2876,33 пункта. Общий объем торгов составил 521 млн. 128 тыс. грн., из них на срочном рынке – 115 млн. 804 тыс. грн. Индекс ПФТС показал более скромный рост, повысившись на 0,62% – до 1 109,47 пункта. Общий объем торгов составил 310 млн. 490 тыс. грн.

В четверг, 24 марта, произошло еще одно важное событие, способное прояснить ситуацию в Европе. Лидеры Европейского Союза на своем заседании согласовали постоянный механизм поддержки евро. «Мы приняли окончательное решение о Европейском механизме стабильности. После одобрения на национальном уровне это решение расчистит дорогу для правопреемника временного механизма», - сообщил Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей. По его словам, в рамках Европейского механизма стабильности будут доступны 500 млрд. евро для предоставления помощи странам-членам зоны евро, испытывающим проблемы с дефицитом бюджета либо с обслуживанием внешнего долга.

«Мы договорились обеспечить, чтобы временный механизм имел эффективную кредитоспособность в 440 млрд. евро. Это появится уже в июне», - сказал Х.Ван Ромпей. Кроме того, лидеры ЕС приняли новый документ относительно координации экономической политики, назвав его Пактом «Евро плюс». Основными положениями Пакта являются усиление фискального надзора, введение макроэкономического надзора, а также реализация стратегии ЕС до 2020 года, направленной на рост экономики.

«Некоторые люди боятся, что эта работа направлена на сокращение соцобеспечения и социальной защиты. Совсем нет… Это для их сбережения», - подчеркнул Президент Европейского совета.

П.Ильяшенко отметил, что в пятницу, 25 марта, события на отечественном рынке акций не шли вразрез с динамкой на мировых площадках. К середине торговой сессии индекс Украинской биржи опускался к нулевой отметке, однако уровень закрытия четверга выступил уровнем поддержки для широкого рынка.

Индекс ПФТС по итогам торгов 25 марта поднялся на 1,53% – до 1 126,45 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,47% – до 2889,93 пункта. Американские индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.

Фондовые рынки по итогам прошедшей недели смогли продемонстрировать значительный рост. По подсчетам П.Ильяшенко, украинские акции подорожали на впечатляющие 8,2%. Индексы S&P 500 и DJIA завершили неделю ростом на 2,7% и 3%. Как считает аналитик, рост рынка акций на фоне преобладания в новостях негативных тонов и все еще высокой неопределенности следует трактовать как начало спекуляций на тему предстоящего сезона квартальных отчетов. Сезон отчетности традиционно откроет публикация квартальных результатов алюминиевого гиганта Alcoa в понедельник, 11 апреля.

Как подчеркнул П.Ильяшенко, публикация квартальных данных крупнейших глобальных компаний будет иметь важное значение. Один из главных аргументов оптимистов на рынке акций строится на простой идее о том, что, несмотря на повышение уровня неопределенности, компании как минимум не ухудшат финансовые результаты.

К началу текущей недели новостная ситуация изменилась. По словам П.Ильяшенко, в течение минувших выходных в новостных заголовках доминировали две темы: уровень радиоактивного заражения на атомной электростанции «Фукусима-1» и историческое поражение Христианско-Демократического союза на выборах в юго-западных землях ФРГ. Представители оператора японской АЭС Tokyo Electric Power Co сообщили, что концентрация радиоактивных веществ в воде реактора №3 превысила допустимые значения в десять миллионов раз, однако позднее эти сведения были признаны ошибочными. Тем не менее, существуют опасения, что высокий уровень радиации снизит интенсивность восстановления системы охлаждения реакторов. В результате утром в понедельник, 28 марта, японский Nikkei 225 потерял 0,6%, что стало одним их худших результатов среди региональных рынков акций. Правящая коалиция Германии, Христианско-Демократический союз в союзе со Свободной демократической партией, потерпела поражение на выборах в Баден-Вюртемберге - регионе который, находился под руководством ХДС на протяжении 58 лет. Одной из главных причин поражения Ангелы Меркель стал рост популярности партии «зеленых» после трагедии на АЭС «Фукусима-1».

Как полагает П.Ильяшенко, для инвесторов изменение политического ландшафта в Германии означает потенциальный и пока скорее незначительный, но все же риск сохранения напряженности в вопросах стабилизации европейского долгового рынка. Тем временем, Президент Португалии Анибал Каваку Силва может огласить о досрочных выборах в Парламент в июне 2011 года уже на этой неделе из-за отсутствия конструктивных решений после отставки Премьер-министра Жозе Сократеша.

С начала нынешней недели, на чрезвычайно противоречивом новостном фоне, волатильность фондовых рынков еще больше усилилась. Это в очередной раз продемонстрировало их слабость и неуверенность. И хотя мировые индексы преимущественно продолжили рост, тревожных новостей (в основном из Европы) стало больше. Тем не менее, макроэкономические данные из США пока спасают глобальные рынки от очередной волны коррекции.

При этом характерной тенденцией первых двух дней текущей недели стало значительное падение украинских индексов вразрез с общемировым трендом. В среду же оптимизм вернулся на отечественные фондовые биржи. И прогнозировать дальнейшее направление движения как украинских, так и мировых рынков, в таких условиях крайне трудно. На биржах царит волатильность…

Игорь Галычак (УНИАН)