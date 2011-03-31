Эксперт: украинский рынок акций еще не чувствует поддержки со стороны покупателей

Украинский фондовый рынок все еще не чувствует поддержки со стороны институциональных покупателей.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «отечественные трейдеры в среду воспряли духом на фоне продолжения роста акций на зарубежных площадках, однако повышение котировок по итогам дня вряд ли можно описать термином «агрессивные покупки». Индекс Украинской биржи 30 марта вырос на 1,4%, но это не позволило рынку наверстать упущенное с начала недели.

Аналитик подчеркнул, что, несмотря на доминирование покупателей, ряд ликвидных бумаг в среду постигло снижение. Так, акции Авдеевского КХЗ, «Укртелекома» и «Захидэнерго» за день снизились на 0,1%, 0,6% и 0,1% соответственно. Лидерами торгов в части роста рыночной стоимости стали акции «Стирола» и Алчевского меткомбината, котировки которых поднялись на 5,1% и 3% соответственно.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи с исполнением в июне прибавил 3,2%, компенсировав опережающее падение по итогам предыдущего дня. Торговая активность в среду была сравнительно низкой, с общим объемом торгов на уровне 220 млн. гривень.