НДУ будут делегированы полномочия центрального депозитария – глава ГКЦБФР

Национальному депозитарию Украины (НДУ) будут делегированы полномочия центрального депозитария.

Как сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ, к такому заключению пришли члены организационного комитета по созданию центрального депозитария в Украине.

По его словам, НДУ, как центральному депозитарию, будут делегированы все права по учету прав собственности, и, соответственно, по хранению глобальных сертификатов. В том числе, в соответствии с разработанным комитетом планом мер, предполагается до конца сентября 2011 г. передать глобальные сертификаты, депонированные в Национальном банке Украины.

По словам народного депутата Украины Игоря ПРАСОЛОВА (Партия регионов), НДУ, таким образом, превратится в глобального регистратора ценных бумаг, что, в свою очередь, должно внести ясность в ситуацию с учетом прав собственности в Украине.

Председатель ГКЦБФР также отметил, что планируется разграничить учет прав собственности и расчетно-клиринговую деятельность. Право на осуществление последней, по словам Д.ТЕВЕЛЕВА, планируется передать другому действующему в Украине депозитарию – «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг» (ВДЦБ).

Д.ТЕВЕЛЕВ также отметил, что после проведения допэмиссии НДУ доля государства в депозитарии ориентировочно уменьшится до 50% плюс 1 акция. По словам председателя ГКЦБФР, участникам рынка, в том числе акционерам «Всеукраинского депозитария ценных бумаг», будет предоставлена возможность по выкупу остальных акций. При этом Д.ТЕВЕЛЕВ высказался за ограничение размера пакетов акций, которые могут быть в собственности у одного акционера, максимум на уровне 4-5% уставного фонда.

В свою очередь И.ПРАСОЛОВ отметил, что выступает за большее присутствие государства и его контроль в сфере учета прав собственности.

По словам И.ПРАСОЛОВА, все наработки организационного комитета легли в основу подготовленного законопроекта по созданию центрального депозитария.

В будущем, по его словам, планируется также разработать и принять более общий закон, регламентирующий работу всей депозитарной системы в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию центрального депозитария. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 г. В сентябре 2006 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. 86% акций в НДУ владеет государство, 1,4% принадлежат около двадцати юридическим лицам, 6% принадлежат дочерней компании "Смарт-групп", еще 6% - компаниям, подконтрольным В.ИВЧЕНКО.

ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 г. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).