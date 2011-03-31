Украинский фондовый рынок в среду восстанавливался после падения - эксперты

Украинский фондовый рынок в среду, 30 марта, восстанавливался после падения в начале недели.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи (+1,43%) в среду открылся ростом на 40 пункта и продолжал повышаться в течении всей торговой сессии. Общий объем торгов составил 218 млн. грн.

По информации аналитиков, в центре внимания в среду снова оказались акции «Мотор Сичи» (+2,57%) и «Центрэнерго» (+1,76). Бумаги металлургов, банков и «Стирола» существенно прибавили в цене. Так, Алчевский меткомбинат поднялся на 2,92%, «Азовсталь» - на 2,62%, Енакиевский метзавод – на 0,85%, «Райффайзен банк Аваль» - на 2,25%, «Укрсоцбанк» - на 2,29%, «Стирол» - на 5,12%.

Аналитики сообщают, что «Укрнафта» (+0,71%) и «Донбассэнерго» (+0,85%) в среду немного подросли. Акции производителей кокса закрылись разнонаправленно. Так, Авдеевский КХЗ прибавил 0,08%, Ясиновский КХЗ - 0,66%. В то же время, «Захидэнерго» (-0,12%) и «Укртелеком» (-0,62%) снизились.