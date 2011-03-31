Эксперты: на мировые рынки акций вчера повлияла благоприятная статистика из США

Торги на мировых рынках акций вчера проходили в положительной динамике на фоне благоприятной статистики из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, вчера в США был опубликован индикатор занятости ADP, который показал уровень в 201 тыс. новых рабочих мест, что немного ниже ожидаемого уровня в 203 тыс. Запасы нефти за неделю в США выросли на 2,95 млн баррелей, при ожидаемом уровне роста в 1,80 млн. баррелей.

Как сообщают аналитики, сегодня в США выходит следующая статистика: ежемесячный отчет о количестве обращений за пособиями по безработице, уровень промышленных заказов и Чикагский индекс деловой активности. В Германии выходит информация об объемах розничных продаж и уровне безработицы.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок в среду, 30 марта, закрылся на позитивной территории. Индекс Украинской биржи поднялся на 1,43% до уровня 2831,27 пункта, а индекс ПФТС – на 1,23%, оказавшись на уровне 1103,26 пунктов. Лидерами по объему торгов на Украинской бирже были акции «Мотор Сичи» (56,24 млн. грн.). Наибольший рост среди компаний индексной корзины был зафиксирован по бумагам Алчевского металлургического комбината (+2,92%) и «Азовстали» (+2,62%).