Ивченко подал в отставку с поста председателя Наблюдательного совета НДУ

Глава Наблюдательного совета Национального депозитария Украины (НДУ) Виктор ИВЧЕНКО написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

В этой связи он отметил, что В.ИВЧЕНКО сделал ощутимый вклад в развитие депозитарной системы в Украине.

Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что кандидатуру нового руководителя НДУ должен определить Кабинет министров Украины.

Напомним, что В.ИВЧЕНКО также занимает пост заместителя председателя Госинформнауки.