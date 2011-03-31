Ивченко подал в отставку с поста председателя Наблюдательного совета НДУ
15:59, 31 марта 2011Фондовый рынок
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Глава Наблюдательного совета Национального депозитария Украины (НДУ) Виктор ИВЧЕНКО написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.
В этой связи он отметил, что В.ИВЧЕНКО сделал ощутимый вклад в развитие депозитарной системы в Украине.
Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что кандидатуру нового руководителя НДУ должен определить Кабинет министров Украины.
Напомним, что В.ИВЧЕНКО также занимает пост заместителя председателя Госинформнауки.
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