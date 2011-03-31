Индекс Украинской биржи завершает март вблизи максимальных отметок этого года - эксперт

Индекс Украинской биржи завершает март вблизи максимальных отметок за этот год.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, отечественный рынок акций в четверг, 31 марта, открылся незначительным ростом индекса Украинской биржи на 0,13% до 2844,84 пункта. Однако ближе к полудню участники рынка прибегли к фиксации прибыли, а индекс скатился на отрицательную территорию. Объем торгов на рынке заявок сегодня минимальный, порядка 32 млн. грн. (4 млн. долл.).

Как подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, настрой на фондовых мировых рынках остается в целом умеренно позитивным, что является вполне очевидным перед окончанием первого квартала. При этом индекс S&P500 пока так и не смог обновить годовые максимумы. Вероятно, это произойдет в пятницу, 1 апреля, поскольку ожидается выход важного блока статистики. В частности, выйдут данные об индексе деловой активности в обрабатывающем секторе Китая (ISM) и доклад о мартовской занятости в США, который и определит настрой рынков на несколько дней вперед.

По мнению аналитика, из статистики, публикуемой сегодня, интерес для инвесторов представляют данные о числе первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю и индекс деловой активности Чикаго (Chicago PMI).