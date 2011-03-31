Самым крупным покупателем активов столицы при Черновецком стала компания «Новый регион»

Самым крупным покупателем активов столицы при председательстве в Киевской городской госадминистрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО стала компания «Новый регион».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего отчета в Киевсовете заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Самым крупным большим покупателем коммунальных активов стала компания «Новый регион». На нее расписано приобретение «Киевгорстроя», «Киевгаза», «Киевводоканала» и «Киевхимволокна», - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, ссылаясь на экспертов, что «Киевгорстрой» был продан по цене, в 36 раз ниже экспертной оценки.

«Напомню, 150 млн. заплатили за приватизацию «Киевгорстроя» со всеми его активами. Мы, безусловно, остановили этот процесс, сейчас предприятие контролируется городом. Но мы прошли длинный ряд судов и продолжаем это делать. И обязательно все это доведем до конца», - подчеркнул председатель КГГА.

Также он сообщил, что на протяжении последних лет 5,5 тыс. кв. метров помещений в центральной части Киева было изъято с учетом цены, которую заявил сам инвестор.

«Цена продажи недвижимости была вызывающе низкой. Например, жилой дом на самом Майдане Незалежности был оценен по цене 350 долларов за квадратный метр. Его площадь – 10 тыс. Кв. метров. Вы понимаете, сколько положил в карман тот, кто эту аферу затеял», - заявил А.ПОПОВ.