Акции Regal Petroleum в Лондоне показали впечатляющие результаты - эксперты

Regal Petroleum на Лондонской фондовой бирже вчера снова продемонстрировал впечатляющие результаты – акции компании за последние две сессии прибавили более 15%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Вчера же, по информации аналитиков, акции Regal Petroleum прибавили в стоимости 6,45%. JKX Oil & Gas (+0,49%) в среду также немного подрос. При этом Cadogan Petroleum в цене не изменился. Акции Ferrexpo (+4,76%) завершили день на позитивной территории. Бумаги «Мироновского хлебопродукта» (-0,7%) немного снизились.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду котировки «Кернела» (-2,6%) существенно снизились. Акции «Астарты» (-0,73%) немного просели. В то же время, «Агротон» (+0,11%) и «Милкиленд» (-0,02%) незначительно изменились в цене.