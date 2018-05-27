Фондовые рынки: в новый месяц - со старыми болезнями

Завершающий этап марта продемонстрировал, что фондовые рынки остаются неуверенными, а настроения инвесторов – изменчивыми.

По словам аналитиков инвестиционной группы «Сократ», европейские индексы в понедельник, 28 марта, показали рост на фоне позитивного открытия американской сессии, чему поспособствовал рост уровня потребительских затрат в США. Также первую половину дня западные площадки отслеживали корпоративные новости, взяв перерыв в вопросе Японии и Ближнего Востока, где до сих пор остается неопределенность. Ослабление доллара также оказало поддержку американским трейдерам. Тем не менее, забывать о риске плохих новостей из Японии и обострений в Ливии не стоит. Возможно, именно с этим и связано снижение объемов торгов.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок в понедельник закрылся снижением вразрез с мировыми тенденциями. Несмотря на слабый «бычий» тренд на западных площадках, отечественные индексы показали негатив, торгуясь в боковом канале при небольших объемах.

Индекс ПФТС в понедельник снизился на 0,62% – до 1119,50 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,58% – до 2844,36 пункта.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко считает, что причиной изменения равновесия в пользу продавцов на рынках ценных бумаг стали опасения относительно предстоящего сезона квартальных отчетов. Например, в понедельник среди акций, которые входят в состав индекса S&P 500, лидером снижения стали акции оператора отелей Marriott International, потерявшие 6,3% рыночной стоимости после снижения прогнозов прибыли в первом квартале 2011 года.

Как подчеркнул аналитик, объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 28 марта составил 5,9 млрд. акций, что является самым низким показателем в текущем году. Таким образом, можно полагать, что в основе снижения на рынках лежит отсутствие важных информационных поводов для роста в большей степени, чем наличие негативных новостей. При этом на мировых фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единой динамики. Подавляющее большинство фондовых индексов главных экономик мира провели основную часть торговой сессии на положительной территории. Однако уже в последний час торгов американский индекс S&P 500 отразил смену настроений, зафиксировав незначительный минус по итогам дня. Индексы S&P 500 и DJIA понизились на 0,3% и 0,2% соответственно, а наибольшие потери на уровне сектора понесли сырьевые акции на фоне снижения котировок «черного золота».

Украинский фондовый рынок на финишной прямой месяца продолжил тенденцию предыдущей недели. Отечественные биржи демонстрировали снижение, в то время как мировые рынки, хоть и неуверенно, но все же росли. Так, во вторник, 29 марта, индекс ПФТС опустился на 2,65% - до 1089,84 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,86% - до 2791,34 пункта.

По словам П.Ильяшенко, украинские трейдеры во вторник проигнорировали в основном нейтральные настроения в Европе и США, сконцентрировав внимание на усиливающейся волне продаж по ликвидным бумагам. «В основе плохих результатов украинского рынка акций по сравнению с фондовыми площадками в Европе и Соединенных Штатах Америки находятся преимущественно факторы психологического толка. В ближайшее время расхождение в динамике индекса Украинской биржи и ведущих мировых индексов должно остановиться. Вероятность стабилизации котировок украинских акций в диапазоне от 1% до 2% от текущих уровней высока. Главным условием реализации такого сценария является сохранение нейтральной тенденции на фондовом рынке США», - полагает аналитик.

В среду, 30 марта, отечественный рынок ценных бумаг продемонстрировал рост вместе с глобальными биржами. Индекс ПФТС в этот день повысился на 1,23% - до 1103,26 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,43% - до 2831,27 пункта.

Как считает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, на украинском фондовом рынке 30 марта преобладали оптимистичные настроения. После гэпа на открытии рынок всю сессию провел в боковом движении. Подъему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура на фоне снижения рисков. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время многие компании, пострадавшие в результате серии землетрясений в Японии, начнут восстанавливать свою деятельность. Позитива также добавили сильные японские статистические данные по промышленному производству и надежды на скорое разрешение конфликта в Ливии. В этих условиях наблюдалось умеренное снижение цен на нефть. Долговые проблемы еврозоны остались вне поля зрения игроков.

В свою очередь, П.Ильяшенко отметил, что украинский фондовый рынок все еще не чувствует поддержки со стороны институциональных покупателей. Отечественные трейдеры в среду воспряли духом на фоне продолжения роста акций на зарубежных площадках, однако повышение котировок по итогам дня вряд ли можно описать термином «агрессивные покупки». Индекс Украинской биржи 30 марта вырос, но это не позволило рынку наверстать упущенное с начала недели. При этом, несмотря на доминирование покупателей, ряд ликвидных бумаг в среду постигло снижение.

В последний день месяца украинский рынок попытался продолжить рост, что, однако, ему не удалось.

Как сообщила начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, отечественный рынок акций в четверг, 31 марта, открылся незначительным ростом индекса Украинской биржи на 0,13% - до 2844,84 пункта. Однако ближе к полудню участники рынка прибегли к фиксации прибыли, а индекс скатился на отрицательную территорию.

П.Ильяшенко добавил, что украинские акции в ходе скучной торговой сессии 31 марта закрылись на отрицательной территории на фоне продолжения снижения торговой активности. В ходе торгов украинские акции выглядели слабее российских и европейских торговых площадок. Кроме того, трейдеры оставили без внимания более сильные, но тоже не впечатляющие результаты торгов в США.

Как сообщил П.Ильяшенко, снижение фьючерсного контракта на индекс Украинской биржи с исполнением в июне в очередной раз превзошло результат самого индекса, что можно расценивать в качестве индикатора роста пессимизма среди частных инвесторов. По итогам сессии 31 марта объем торгов на Украинской бирже составил менее 175 млн. гривень, что оказалось на 30% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

Индекс ПФТС в последний день месяца упал на 0,37% - до 1099,18 пункта. Индекс Украинской биржи опустился на 0,65% - до 2812,83 пункта.

И все же, вопреки сильной волатильности и частому падению, отечественный фондовый рынок демонстрирует в целом неплохие результаты.

По информации Е.Евдоченко, индекс Украинской биржи завершает март вблизи максимальных отметок за этот год. Настрой на фондовых мировых рынках остается в целом умеренно позитивным, что является вполне очевидным перед окончанием первого квартала. При этом индекс S&P500 пока так и не смог обновить годовые максимумы. Вероятно, это произойдет в пятницу, 1 апреля, поскольку ожидается выход важного блока статистики. В частности, выйдут данные об индексе деловой активности в обрабатывающем секторе Китая (ISM) и доклад о мартовской занятости в США, который и определит настрой рынков на несколько дней вперед.

Фондовые рынки вступают в новый месяц все с теми же нерешенными вопросами: последствия стихии в Японии, война в Ливии и финансовые проблемы в Европе. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на котировки акций, будет новый сезон корпоративной отчетности. Он-то и покажет состояние дел в мировой экономике.

Владимир Оранский (УНИАН)