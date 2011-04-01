Украинские акции закрыли март падением на фоне снижения торговой активности - эксперт

Украинские акции в ходе скучной торговой сессии четверга, 31 марта, закрылись на отрицательной территории на фоне продолжения снижения торговой активности.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг потерял 0,7%. При этом акции «Укрнафты» обеспечили более половины потерь индекса по итогам дня. В ходе торгов украинские акции выглядели слабее российских и европейских торговых площадок. Кроме того, трейдеры оставили без внимания более сильные, но тоже не впечатляющие результаты торгов в США.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, снижение фьючерсного контракта на индекс Украинской биржи с исполнением в июне в очередной раз превзошло результат самого индекса, что можно расценивать в качестве индикатора роста пессимизма среди частных инвесторов. По итогам сессии 31 марта объем торгов на Украинской бирже составил менее 175 млн. гривень, что оказалось на 30% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

По информации аналитика, аутсайдером четверга стали акции «Укрнафты», потерявшие 2,6% своей рыночной стоимости. «С положительной стороны можно выделить рост акций «Райффайзен банка Аваль», Енакиевского метзавода и «Захидэнерго» на 0,3%, 0,5% и 0,4% соответственно. Однако из-за крайне низкой активности торгов рост данных акций с легкостью может быть объяснен случайным стечением обстоятельств», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО. Лидером дня в терминах роста капитализации стали акции «Богдан Моторс», которые достигли максимального уровня со 2 марта.

Подробнее о ситуации на фондовых рынках читайте впубликации на нашем сайте.