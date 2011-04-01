Киевсовет принял программу приватизации коммунального имущества на 2011-2012 годы

Депутаты Киевского городского совета с многочисленными поправками приняли подготовленную горгосадминистрацией программу приватизации коммунального имущества Киева на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 31 марта. За предложенный проект решения после внесения поправок проголосовал 91 депутат.

Презентуя проект решения, заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ отметил, что в программе нет объектов социальной сферы или «проблемных объектов». «Главное управление коммунальной собственности проводило экспертизу по каждому объекту», - заверил он.

По словам А.ПУЗАНОВА, отдельным дополнением перечислены объекты, которые не подлежат приватизации, и среди них, в частности «Киевгорстрой», «Киевводоканал» и «Киевгаз».

В ходе обсуждения, а также проведения дополнительного согласительного совета председателей фракций из перечня объектов, которые подлежат приватизации, было изъято, в частности, 25,99% акций ОАО «Киевспецтранс», 24,525% акций ПАО КБ «Хрещатик» и 51% акций ООО «Метровагонсервис», а также имущественный комплекс пионерского лагеря "Голубой экспресс" в Бородянском районе Киевской области.

В то же время, согласно принятой программе, приватизации будут подлежать 9,53% акций агрокомбината «Калита», 86,26% акций «Ремонтно-строительного управления № 3», 30% акций завода «Керамика», 97,77% акций ПАО «Техстройсервис», 50% +1 акция ЗАО "Старый Крещатик", 51% акций ЗАО «Экотехпром», 31% акций СП «Интрем», 40% акций СП «Мрия-Дави-Дан», а также 3% акций футбольного клуба «Арсенал».

Кроме того, приватизации подлежит ряд нежилых помещений и объектов незавершенного строительства.

Также в программу приватизации депутаты внесли отдельные объекты.

В целом доходы столичного бюджета от реализации Программы приватизации коммунального имущества, в соответствии с проектом, должны были составить 1 млрд. 340 млн. грн.

Комментируя журналистам принятое решение, А.ПУЗАНОВ сказал: «Программа приватизации и так была очень сложна для выполнения. А с теми поправками, которые сейчас внесены, я вообще скептически отношусь к возможности ее выполнения в полном объеме. Исходя из исключения многих пунктов и с учетом срока выполнения программы, который сокращен практически почти вдвое, поскольку сегодня уже 31 марта, принятие программы затянулось и сегодняшнее решение еще не вступает в силу, пока не будет опубликовано».

На вопрос, насколько после внесенных изменений могут сократиться поступления в бюджет, заместитель председателя КГГА ответил, что пока еще об этом трудно сказать, потому что все зависит от «финального текста решения Киевсовета», который будет получен после расшифровки стенограммы с объявленными «с голоса» предложениями, в то же время, отказ от приватизации, в частности, акций банка «Хрещатик» не позволит получить городу около 400 млн. грн. «В действительности владение этим пакетом акций не дает киевлянам ничего, потому что дивиденды, которые выплачиваются сейчас банковской системе, абсолютно мизерные, а рассчитывать на быстрый рост стоимости пакета акций не приходится с учетом мировых тенденций и рыночной ситуации в банковском секторе Украины», - объяснил А.ПУЗАНОВ позицию КГГА.

От продажи «Киевспецтранса», по его мнению, город мог бы получить более 50 млн. грн.

От приватизации «Метровагонсервиса», который, по словам А.ПУЗАНОВА, является «предприятием - фантомом» и не осуществляет хозяйственную деятельность, имеет незначительный участок земли под производственным корпусом и эти активы городу не интересны, в бюджет поступило бы ориентировочно 10 млн. грн.

«Мы будем настаивать на том, чтобы по регламенту были внесены соответствующие изменения в программу приватизации, которые позволят наверстать бюджетный дефицит», - добавил А.ПУЗАНОВ.