Торги на фондовых биржах Европы и США в четверг проходили со смешанной динамикой - эксперты

Торги на фондовых биржах Европы и США в четверг, 31 марта, проходили со смешанной динамикой.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, основное внимание игроков вчера было сосредоточено на публикации отчета о количестве обращений за пособиями по безработице в США, число которых оказалось на уровне 388 тыс., что немного выше ожиданий в 382 тыс. Чикагский индекс деловой активности оказался на уровне в 70,6 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков. Уровень промышленных заказов в США показал снижение на 0,1%, при прогнозируемом росте на 0,5%.

По информации аналитиков, сегодня в США выйдут данные об уровне занятости, расходах на строительство и индекс национальной ассоциации менеджеров по закупкам. В Европе важная информация, которая может повлиять на ход торгов, выходить не будет.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в четверг закрылся снижением. Индекс Украинской биржи опустился на 0,65%, оказавшись на уровне 2812.83 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,37% до 1099,18 пункта. Наибольший объем сделок был зафиксирован по компаниям «Мотор Сич» (41,62 млн. грн.) и «Укрнафта» (20,54 млн. грн.). Наибольший рост среди компаний индексной корзины Украинской биржи показали бумаги Енакиевского металлургического завода (+0,51%). Наиболее существенное снижение было зафиксировано по «Укрнафте» (-2,61%).