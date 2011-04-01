Ferrexpo разместила евробонды на 500 млн. долларов

Компания Ferrexpo успешно оценивает дебютное размещение евробондов на сумму 500 млн. долл. с купонной ставкой 7,875%.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, дата регистрации выпуска – 7 апреля 2011 г., конечный срок погашения – 7 апреля 2016 г.

Как отмечают в компании, предложение ее евробондов вызвало значительный международный интерес европейских, американских и азиатских инвесторов.

«Ferrexpo очень рада успешному размещению дебютного выпуска еврооблигаций, который превысил запланированный уровень подписки, с доходностью 7,875%. Мы считаем, что это самая низкая доходность среди компаний с украинскими активами с 2005 года, что отражает качество железорудных активов и деятельности Ferrexpo. Это долгосрочное финансирование – следующий шаг развития нашей стратегии роста как производителя железорудных окатышей мирового уровня», – приводятся в пресс-релизе слова финансового директора Ferrexpo Криса МЭЙВА.

Справка УНИАН. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ресурсная база Ferrexpo – это одно из крупнейших месторождений железной руды в мире. Текущий производственный актив – Полтавский ГОК произвел около 10 млн. тонн железорудных окатышей в 2010 году, став крупнейшим производителем и экспортером окатышей на территории СНГ.

Основными потребителями продукции компании являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других азиатских стран.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.