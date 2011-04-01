Минфин 5 апреля проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 5 апреля 2011 года проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, текстом которого располагает УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги с погашением: 6 июля 2011 года со сроком обращения 91 день, 14 декабря 2011 года со сроком обращения 252 дня и 14 декабря 2012 года со сроком обращения 616 дней (сроки выплаты процентов: 15 июня и 14 декабря 2011 года, 13 июня и 12 декабря 2012 года).

Как сообщал УНИАН, от продажи ОВГЗ на первичных аукционах в январе-феврале т.г. в Государственный бюджет поступило 5,838 млрд. грн.

Правительство планирует в 2011 году выпустить для финансирования дефицита Госбюджета ОВГЗ на 48,59 млрд. грн. В этой сумме не учтен выпуск бумаг по программам капитализации НАК "Нафтогаз Украины", национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.