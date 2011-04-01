Украинская биржа запускает фьючерсный контракт на Евро-2012

«Украинская биржа» планирует с 1 мая 2011 года запустить поставочный фьючерсный контракт на Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинской биржи».

По информации пресс-службы, в качестве базового актива выбраны билеты 2-й категории на футбольные матчи группового этапа Евро-2012, которые будут проходить в Киеве.

По словам председателя правления «Украинской биржи» Олега ТКАЧЕНКО, фьючерсный контракт Евро-2012 будет обращаться на бирже практически год, так как спецификацией установлена дата исполнения данного фьючерса (поставка билетов) 1 апреля 2012 года.

О.ТКАЧЕНКО также отметил, что "запуск данного инструмента в период подготовки к европейскому первенству будет способствовать популяризации срочного рынка среди многомиллионной армии болельщиков и создаст новые дополнительные возможности для инвесторов".

Напомним, Евро-2012 будет проходить в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля 2012 года.