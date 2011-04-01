Kеrnel привлек 140 млн. долларов в рамках SPO

Варшава. Украинский агропромышленный холдинг Kеrnel привлек 399,4 млн. злотых, или 140 млн. долл., в рамках объявленного 30 марта т.г. дополнительного размещения новых 5,4 млн. акций.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, цена размещения одной акции составила 74 злотых. Книга заявок была закрыта 31 марта.

Kеrnel также сообщил, что компания передаст бумаги инвесторам 6 апреля т.г.

Инвесторы получат бумаги, которые уже находятся в обороте, от крупнейшего акционера Kеrnel – компании Namsen Limited.

Также в ближайшее время будет объявлено о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором планируется принять решение о выпуске новых акций, которые получит Namsen Limited вместо одолженных в рамках этой сделки.

Справка УНИАН. Капитализация одной из крупнейших агропромышленных компаний в Украине Kernel Holding, акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года, составляет около 2 млрд. долл. (в обороте 74 млн. акций).

41,2% акций Kernel Holding принадлежат компании Namsen Limited Андрея ВЕРЕВСКОГО, 58,2% – другим акционерам.