Объем торгов на ПФТС сегодня составил 1 млрд. 202 млн. грн.

Общий объем торгов на ПФТС сегодня составил 1 млрд. 202 млн. 511 тыс. грн., при этом подавляющий объем торгов пришелся на государственные облигации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 апреля, повысился на 0,45% – до 1 104,15 пункта.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 1,13% – до 2844,51 пункта. Общий объем торгов на "Украинской бирже" составил 301 млн. 688 тыс. грн., из них на срочном рынке – 80 млн. 969 тыс. грн.