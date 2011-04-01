План приватизации выполнен на 10%

В Украине, по предварительным данным, в январе-марте 2011 года от приватизации государственного имущества поступило 1 млрд. 95 млн. грн., что составляет около 10% от задания, предусмотренного госбюджетом на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Отметим, ранее председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что внесенный в конце 2010 года покупателем 92,79% госпакета акций "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере около 1 млрд. грн. будет зачислен как поступления от приватизации уже за 2011 год.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Покупатель уже внес в качестве гарантийного взноса за госпакет акций «Укртелекома» 1 млрд. грн. В соответствии с действующим законодательством, покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы и на протяжении еще 30 дней – вторую часть.

Справка УНИАН. Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.