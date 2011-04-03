Украинский фондовый рынок вырос благодаря сильному отчету с рынка труда США - эксперт

Вслед за несколькими днями невыразительной динамики, на украинских фондовых площадках в пятницу, 1 апреля, наблюдался рост благодаря сильному отчету с рынка труда США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи завершил торговую сессию ростом на 1,1%, несмотря на то, что треть голубых фишек подорожала более чем на 2%. В ходе торговой сессии рост индекса сдерживался динамикой акций «Укрнафты», которые смогли прибавить 0,3% лишь к завершению торгов.

Аналитик сообщил, что фьючерс на индекс Украинской биржи с экспирацией в июне прибавил в 1,6%, что более корректно отражает результаты сессии пятницы. Торговая активность была невысокой, что снова ставит под сомнение устойчивость текущего торгового диапазона. Объем торгов опустился на 30% ниже 10-дневной скользящей средней.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в числе лидеров роста котировок в пятницу были акции «Стирола», подорожавшие на 4%. В то же время, наибольшие потери среди ликвидных бумаг понесли акции «Укртелекома», потерявшие в цене 0,6%. В последнее время акции «Стирола» чувствуют себя лучше рынка, в то время как акции «Укртелекома» демонстрируют результаты заметно хуже динамики широкого рынка.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС в пятницу, 1 апреля, повысился на 0,45% – до 1 104,15 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 202 млн. 511 тыс. грн., при этом подавляющий объем пришелся на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,13% – до 2844,51 пункта. Общий объем торгов составил 301 млн. 688 тыс. грн., из них на срочном рынке – 80 млн. 969 тыс. грн.