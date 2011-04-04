Эксперты: украинские рынки акций в пятницу закрылись ростом на фоне позитива из-за рубежа

Украинские фондовые рынки в пятницу, 1 апреля, закрылись ростом на фоне позитива из-за рубежа.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, среди лидеров по объему торгов на "Украинской бирже" в пятницу выступила «Мотор Сич» (30,4 млн. грн.). Лидерами роста среди предприятий индексной корзины стали акции «Стирола» (+4,02%), «Азовстали» (+3,04%) и «Донбассэнерго» (+2,57%). Снижение было зафиксировано по «Укртелекому» (-0,62%), «Захидэнерго» (-0,41%) и Ясиновскому КХЗ (-0,13%).

Как отмечают аналитики, фондовые биржи Европы и США в пятницу закрылись повышением ведущих индексов на фоне сильной статистики по рынку труда США. Так, согласно данным Министерства труда, уровень безработицы в стране в марте по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился на 0,1 процентного пункта и составил 8,8%, тогда как прогнозы были на уровне 8,9%. В то же время, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 216 тыс., что также оказалось лучше прогнозов аналитиков.

По мнению аналитиков, настолько хорошие статистические данные могут открыть новые уровни на американском рынке, которые находятся выше 1340 пунктов по широкому индексу S&P500, что, в свою очередь, может поднять европейские и украинский рынки на новые максимумы. С другой стороны, после обновления «вершины» можно ожидать технический откат на 3-5% по индексу "Украинской биржи".

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС в пятницу, 1 апреля, повысился на 0,45% – до 1 104,15 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 202 млн. 511 тыс. грн., при этом подавляющий объем пришелся на государственные облигации.

Индекс "Украинской биржи" вырос на 1,13% – до 2844,51 пункта. Общий объем торгов составил 301 млн. 688 тыс. грн., из них на срочном рынке – 80 млн. 969 тыс. грн.