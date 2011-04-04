Нефть вновь станет предметом повышенного внимания фондового рынка - эксперт

В отличие от нескольких последних сессий, в ходе сегодняшних торгов динамика котировок нефти вновь станет предметом повышенного внимания участников фондового рынка.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются с понижением, пытаясь закрепиться на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Фьючерсы на основные европейские фондовые индексы также указывают на то, что торговая сессия в Европе начнется на отрицательной территории, считает аналитик.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «перед стартом торгов на украинских площадках в понедельник мы видим, что желание трейдеров зафиксировать прибыль уравновешивает рост оптимизма инвесторов после публикации сильных экономических данных». По его мнению, отсутствие важных событий в течение дня говорит в пользу того, что динамику фондовых индексов будут определять преимущественно технические факторы.