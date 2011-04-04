Фондовые индексы США выросли на фоне благоприятных экономических данных - эксперт

Фондовые индексы США в пятницу, 1 апреля, выросли на фоне благоприятных экономических данных.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индексы S&P 500 и DJIA прибавили по 0,5% каждый, завершив неделю ростом на 1,4% и 1,3% соответственно. Основной индекс фондовой биржи NASDAQ - NASDAQ Composite - сохранил лидерские позиции, прибавив 1,7%, несмотря на отставание акций высокотехнологического сектора в составе индекса S&P 500. В ходе торговой сессии 1 апреля индекс акций промышленных компаний DJIA обновил максимум года, но в результате фиксации прибыли во второй половине дня закрылся на 0,1% ниже данного уровня. Индекс S&P 500 завершил неделю на 0,8% ниже максимального уровня 2011 года.

По словам аналитика, рост числа рабочих мест в Соединенных Штатах Америки ускорился со 194 тыс. до 216 тыс. в марте по сравнению с февралем. В то же время, уровень безработицы в марте снизился до 8,8% по сравнению с 8,9% в феврале. Значение индекса делового оптимизма ISM Manufacturing PMI, который отражает настроения в реальном секторе экономики, не изменилось по сравнению со значением в феврале. Это указывает на то, что последствия землетрясения в Японии, а также высокие цены на нефть пока что не являются неразрешимыми проблемами с точки зрения управляющих компаний. Благодаря росту в четверг и пятницу котировки черного золота марки WTI за неделю повысились на 2,4%, обновив максимальное значение года.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, после неожиданного аукциона по размещению долговых обязательств доходность двухлетних облигаций Португалии снизилась с 8,58% до 8,56%. Это является позитивным симптомом с точки зрения оценки инвесторами рисков по суверенным долгам как данного государства, так и Европы в целом. Однако с начала прошлой недели доходность данных обязательств выросла на 1,7 пункта.