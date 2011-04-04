Украинские фондовые рынки завершили прошлую неделю на позитивной ноте - эксперты

Украинские фондовые рынки завершили прошлую неделю на позитивной ноте.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу, 1 апреля, вырос. Повышение котировок «Центрэнерго» (+2,29%) и «Мотор Сичи» (+1,68%) сыграло основную роль в росте индекса. Акции металлургических предприятий продемонстрировали уверенный рост, в то время как бумаги производителей кокса торговались разнонаправленно. Так, Алчевский меткомбинат прибавил 1,97%, «Азовсталь» - 3,04%, Eнакиевский метзавод - 1,66%, Авдеевский КХЗ - 0,52%. В то же время, Ясиновский КХЗ потерял 0,13%.

По словам аналитиков, «Стирол» в пятницу вернулся на позитивную территорию, поднявшись на 4,02%. «Донбассэнерго» (+2,57%), банки («Райффайзен банк Аваль поднялся на 0,32%, «Укрсоцбанк» - на 0,55%) и «Укрнафта» (+0,31%) также закрылись ростом. «Укртелеком» (-0,62%) продолжил снижаться. В минусе торговались также акции «Захидэнерго» (-0,41%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС в пятницу, 1 апреля, повысился на 0,45% – до 1 104,15 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 202 млн. 511 тыс. грн., при этом подавляющий объем пришелся на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,13% – до 2844,51 пункта. Общий объем торгов составил 301 млн. 688 тыс. грн., из них на срочном рынке – 80 млн. 969 тыс. грн.