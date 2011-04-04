Cadogan Petroleum и Ferrexpo были в центре внимания на Лондонской фондовой бирже - эксперты

Акции Cadogan Petroleum и Ferrexpo были в центре внимания на Лондонской фондовой бирже в пятницу.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже 1 апреля Cadogan Petroleum повысился на 3,16%, Ferrexpo - 3,75%. «Мироновский хлебопродукт» (+0,16%) немного вырос. Regal Petroleum в цене не изменился. JKX Oil & Gas (-0,64%) незначительно снизился.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в пятницу «Кернел» восстановился после падения на предыдущей торговой сессии, продемонстрировав впечатляющий рост на 6,06%. Milkiland прибавил 1,86%. «Агротон» (+0,24%) и «Астарта» (+0,5%) укрепились.