Украинские акции начали неделю скромным ростом - эксперт

Украинские акции начали текущую неделю скромным ростом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в течение понедельника, 4 апреля, динамика торгов на Украинской бирже в целом соответствовала развитию событий на мировых площадках. В итоге к концу торговой сессии индекс Украинской биржи прибавил 0,3%, в то время как фьючерс на него закрылся ростом на 0,5%. Торговая активность сохранилась на низком уровне. Общий объем торгов акциями составил 180 млн. грн., что на 25% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, акции «Стирола» продолжают пользоваться высоким спросом. По итогам торговой сессии 4 апреля котировки акций данного эмитента выросли на 3,8%, достигнув самой высокой отметки с 18 февраля. За последние четыре торговых сессии капитализация «Стирола» возросла более чем на 13%. «В связи с этим вполне вероятно, что участники рынка захотят зафиксировать прибыль на текущем уровне. Впрочем, «Стирол», скорее всего, в среднесрочной перспективе продолжит характеризоваться динамикой лучше рынка в целом», - считает аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что на фоне роста широкого рынка акции «Укртелекома» демонстрируют негативную динамику в течение уже восьмой торговой сессии подряд. Так, в понедельник котировки данного эмитента снизились на 3,5%, обновив минимальное значение в 2011 году.