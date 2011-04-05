Сегодня в Киеве презентуют субиндекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже

Глава Варшавской фондовой биржи (ВФБ) Людвик СОБОЛЕВСКИЙ 5 апреля в Киеве презентует новый субиндекс на польском фондовом рынке, в который будут включены компании из Украины.

Об этом сообщило УНИАН представительство ВФБ в Киеве.

Согласно сообщению, индекс будет презентован на пресс-конференции, посвященной перспективам привлечения капитала украинскими компаниями на польском фондовом рынке в 2011 году.

В конференции, которая состоится в отеле Hyatt Regency Kiev, кроме главы ВФБ, примет участие заместитель главы фонда госимущества Польши Кшиштоф ВАЛЕНЧАК и представители ряда инвестиционных компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее представители ВФБ информировали о плане создать индекс украинских компаний до июля 2011 года.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 6 компаний из Украины, пять из которых - на основной площадке. Пять компаний представляют агропромышленный холдинг, а крупнейшая по капитализации украинская компания на ВФБ Kеrnel в марте текущего года вошла в индекс «голубых фишек» польского рынка.

В 2010 году на ВФБ дебютировали 3 компании из Украины (Agroton, Milkiland, Sadovaya Group), а одна – Geo Alliance – из-за неблагоприятных рыночных условий отказалась от первичного размещения акций.

В феврале 2011 года на альтернативном рынке NewConnect дебютировала харьковская агропромышленная компания Agroliga.

Первой на польский фондовый рынок вышла в 2006 году Astarta, после которой в 2007 году IPO провела Kernel.