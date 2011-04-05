Украинские фондовые биржи продолжили двигаться в позитивном направлении – эксперты

Украинские фондовые биржи в понедельник, 4 апреля, продолжили двигаться в позитивном направлении.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, «Стирол» (+3,8%) снова оказался среди лидеров Украинской биржи. За прошедшую неделю данная бумага прибавила около 10%. Металлурги в понедельник росли вторую сессию кряду, в то время как производители кокса продемонстрировали умеренный рост. Алчевский меткомбинат повысился на 2,23%, «Азовсталь» - на 1,26%, Енакиевский метзавод – на 1%, Авдеевский КХЗ – на 0,41%, Ясиновский КХЗ – на 0,99%. «Мотор Сич» прибавила 1,29%. «Укрнафта» (+1,01%) также была на позитивной волне. «Райффайзен банк Аваль» (+0,16%) и «Укрсоцбанк» (+0,06%) в цене практически не изменились. Генкомпании в основном снизились. Так, «Донбассэнерго» подешевела на 0,74%, «Захидэнерго» - на 0,56%, «Центрэнерго» подорожала на 0,17%. Инвесторы распродавали акции «Уктртелекома», в результате чего цена упала на 2,49%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 4 апреля, вырос на 0,55% – до 1 110,20 пункта. Общий объем составил 586 млн. 692 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,31% – до 2853,38 пункта. Общий объем торгов составил 262 млн. 208 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 507 тыс. грн.