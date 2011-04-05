Вопрос Японии и Ливии пока остается вне поля зрения инвесторов - эксперты

Вопрос по поводу Японии и Ливии пока остается вне поля зрения инвесторов фондовых рынков.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, на этой неделе трейдеры будут фокусироваться на корпоративном секторе, ценах на нефть и золото, а также на слабом потоке статистики из США.

По словам аналитиков, азиатские рынки в понедельник, 4 апреля, порадовались ослаблению иены и соответствующему росту акций экспортеров. Торги на фондовых площадках Европы и США проходили на положительной территории. Позитив был заложен еще в пятницу, когда в свет вышли сильные данные по рынку труда в США. Новости о том, что Vodafone продает часть своего французского оператора связи медиа-холдингу Vivendi за 7,95 млрд евро, были позитивно восприняты европейским фондовым рынком.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам в феврале и значение комбинированного индекса деловой активности за март. В США выйдет значение индекса деловой активности в непроизводственной сфере за март и индекс сопоставимых продаж в крупнейших розничных сетях.