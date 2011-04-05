Акции украинских нефтегазовых компаний в Лондоне вчера закрылись разнонаправленно - эксперты

Украинские компании нефтегазового сектора на Лондонской фондовой бирже вчера закрылись разнонаправленно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, JKX Oil & Gas (+0,83%) на Лондонской фондовой бирже в понедельник частично компенсировал потери предыдущей торговой сессии. При этом Cadogan Petroleum (-0,56%) и Regal Petroleum (-1,5%) снизились. Позитивные результаты продемонстрировал Ferrexpo (+4,9%). «Мироновский хлебородукт» (+0,53%) также торговался в зеленой зоне.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в понедельник «Кернел» (+0,93%) и Milkiland (+1,2%) пользовались спросом со стороны инвесторов. В то же время, «Агротон» (-0,38%) и «Астарта» (-0,55%) финишировали в красной зоне.