1 апреля 2011 года юридические лица – страховые компании «АХА Украина» и «АХА Страхование» - завершили процесс слияния. Компании объединились под одним юридическим именем – СК «АХА Страхование».

Об этом говорится в сообщении АХА, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 1 апреля был подписан передаточный акт, согласно которому все имущество, права и обязательства АО «СК «АХА Украина» перешли к его правопреемнику – АО «СК «АХА Страхование». В тот же день все активы СК «АХА Украина» перешли к СК «АХА Страхование».

Также сообщается, что все договоры, заключенные до момента слияния СК «АХА Украина» и СК «АХА Страхование», продолжат действовать и не нуждаются в переподписании. Страховые премии по договорам страхования принимаются на текущие счета СК «АХА Страхование», она же осуществляет все страховые выплаты клиентам.

В АХА напомнили, что объединение операционной деятельности (IT, HR, финансов и маркетинга) двух компаний под единым управлением произошло еще в 2008 году. В 2009 году объединились вертикали продаж и урегулирования убытков.

Справка УНИАН. В середине ноября 2007 года Группа компаний АХА (Франция) завершила сделку по приобретению 50% + 1 акция СК «Веско» (сейчас – СК «АХА Страхование») и СК «Украинский страховой альянс» (сейчас – СК «АХА Украина»). Около 49% акций обеих страховых компаний принадлежат АКИБ «УкрСиббанк» (финансовая группа BNP Paribas).

По итогам 2010 года СК «АХА Страхование» и СК «АХА Украина» собрали на двоих страховых премий на сумму 722 млн. грн. Суммарные страховые выплаты составили 336,4 млн. грн.

В начале декабря 2009 года страховые компании «АХА Украина» и «АХА Страхование» заявили о намерении объединиться под единым брендом.