Фондовый рынок США завершил понедельник символическим ростом - эксперт

Фондовый рынок США в понедельник, 4 апреля, завершил торговую сессию символическим ростом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индексы S&P 500 и DJIA в понедельник прибавили 0,03% и 0,2% по соответственно. На фоне отсутствия публикации значимых экономических данных и умеренного роста стоимости нефти действиями трейдеров руководили преимущественно технические факторы. Так, на старте торговой сессии в Соединенных Штатах Америки индекс DJIA поднимался выше отметки 12 400 пунктов, которая впоследствии стала сопротивлением и максимальным уровнем дня.

По мнению аналитика, на рынок нефти действуют две противоположные силы. С одной стороны, ливийские повстанцы готовы к первой поставке нефти на мировой рынок. С другой стороны, забастовка нефтяников в Габоне оказывает эмоциональное давление на настроения трейдеров. В обоих случаях физическое влияние на рынок нефти должно быть ограничено. Так, Габон является небольшим игроком на рынке с поставками на уровне всего 240 тыс. баррелей в день. Тем временем, после достижения котировками нефти марки Brent отметки в 120 долларов за баррель цена черного золота сконсолидировалась сегодня утром на данном уровне.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, вчерашнее выступление Бена БЕРНАНКЕ не содержало неожиданностей, и степень влияния высказываний председателя ФРС на динамику рисковых активов должна быть невысокой. Резюмируя сказанное Б.БЕРНАНКЕ, можно сосредоточиться на двух тезисах. Во-первых, рост стоимости сырьевых товаров имеет краткосрочное влияние на динамику цен. Во-вторых, ФРС внимательно отслеживает динамику инфляционных ожиданий и не видит причин для резких шагов до тех пор, пока ожидания будущей инфляции остаются стабильными.