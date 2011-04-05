Риски компании «Мрия» снизились за счет достаточного количества денежных средств - эксперт

Повышение Standard & Poor`s рейтинга агрохолдинга «Мрия» в первую очередь отражает снижение краткосрочных и среднесрочных рисков компании за счет достаточного количества денежных средств.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

Он подчеркнул, что «украинские компании часто испытывают проблемы с получением долгосрочных кредитов, что отражается на их способности финансировать капитальные затраты». За счет средств от размещения еврооблигаций «Мрия» сможет покрыть затраты на реализацию масштабной стратегии развития.

Тем не менее, полагает аналитик, «в долгосрочном периоде риски компании являются довольно высокими, учитывая волатильность сельскохозяйственной отрасли и высокие капитальные затраты». Облигации «Мрии» в данный момент торгуются с доходностью 11%, что на 25 базисных пунктов ниже, чем при размещении.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила долгосрочный кредитный рейтинг украинской сельскохозяйственной компании «Мрия Агрохолдинг» («Мрия») с «В-» до «В» и вывела его из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), куда он был помещен 2 ноября 2010 г. с положительным прогнозом.

Прогноз по рейтингу «Мрии» — «стабильный». Рейтинг, присвоенный приоритетным необеспеченным облигациям компании на сумму 250 млн. долл. сроком погашения в 2016 г., был подтвержден на уровне «В». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта («4») также не меняется и отражает мнение S&P о средней (30-50%) полноте удовлетворения требований держателей указанных облигаций в случае дефолта эмитента.