Низкая торговая активность представляет серьезную угрозу для динамики рынка акций - эксперт

Проблема сравнительно низкой торговой активности в течение последней недели представляет серьезную угрозу для последующей динамики украинского рынка акций.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что предположение о неустойчивости роста украинских акций, наблюдавшегося в понедельник, 4 апреля, подтверждается. Во вторник индекс Украинской биржи снизился на 1,3%, в то время как фьючерсный контракт на индекс с датой истечения в июне потерял 2,4% из-за очередной волны ухудшения настроений игроков отечественного рынка. Торговая активность снова была сравнительно невысоко. Общий объем торгов не превысил 200 млн. гривень.

Как сообщил аналитик, большинство индексных бумаг Украинской биржи во вторник потеряли в цене более 1%. В то же время, акции производителей стали и коксохимических заводов показали лучшие результаты, чем широкий рынок, благодаря покупкам в последние 15 минут торговой сессии. Акции Енакиевского метзавода стали лидером роста, прибавив 1,7%.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, наиболее активно во вторник инвесторы продавали бумаги «Укрнафты». По результатам торгов акции компании потеряли 3,6% рыночной стоимости. Вклад данного эмитента в снижение индекса Украинской биржи по итогам дня составил более 40%.