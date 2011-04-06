Украинские фондовые рынки снизились на фоне негатива из-за рубежа - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 5 апреля, закрылись снижением на фоне негатива из-за рубежа.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном УНИАН.

По информации аналитиков, среди лидеров торгов на Украинской бирже по объему, как и прежде, была «Мотор Сич» (35,7 млн. грн.). Практически все предприятия индексной корзины показали снижение более одного процента, лучше рынка выглядели акции «Захидэнерго» (+0,78%) и Енакиевского метзавода (+0,63%). Наибольшее снижение было зафиксировано по «Укрнафте» (-3,24%), «Стиролу» (-2,52%) и «Укрсоцбанку» (-2,24%).

Как отмечают аналитики, торговая сессия в Европе и США во вторник проходила преимущественно с негативной динамикой индексов, причиной чему послужила слабая статистика по еврозоне и США, а также понижение рейтинга Португалии на одну ступень агентством Moody’s. Последнее событие возобновило опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в Еврозоне. Опубликованные вчера данные по деловой активности в сфере услуг США, а также деловой активности в области промышленного производства еврозоны оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме этого, дополнительный негатив на настроения инвесторов оказали новости о повышении ЦБ Китая процентных ставок по годовым кредитам и депозитам в национальной валюте на 0,25%.

По словам аналитиков, сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП Еврозоны за четвертый квартал 2010 года, данные по промышленным заказам за февраль в Германии и данные по промышленному производству за февраль в Великобритании. А в США сегодня выйдет индекс ипотечного рынка и данные по запасам нефти за неделю по данным EIA.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 5 апреля, снизился на 1,28% – до 1 096,02 пункта. Общий объем торгов составил 288 млн. 585 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,34% – до 2815,18 пункта. Общий объем торгов составил 332 млн. 989 тыс. грн., из них на срочном рынке – 119 млн. 521 тыс. грн.