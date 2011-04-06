Эксперт: американские фондовые индексы во вторник показали незначительное снижение

Американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA во вторник, 5 апреля, зафиксировали незначительное снижение - на 0,02% и 0,05% соответственно.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, во вторник, перед публикацией протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), покупатели уступили продавцам, что свело на нет результаты покупок в первой половине торговой сессии. Динамика индекса S&P 500 продолжает быть ограниченной узким коридором с ограничениями на уровнях 1 330 и 1 340 пунктов, в то время как фьючерсные контракты на нефть марки WTI по-прежнему консолидируются на уровне в 108 долларов за баррель.

Как подчеркнул аналитик, из банковского сектора Европы снова пришли новости о планах по привлечению капитала банковскими учреждениями. На этот раз речь идет о немецком Commerzbank и итальянском Intesa Sanpaolo. Совсем недавно участники рынка негативно реагировали на привлечение капитала итальянскими банками, что вызвало снижение европейских площадок на фоне стабильной динамики фондовых индексов в США. Однако, так как планы Commerzbank и Intesa Sanpaolo не стали сюрпризом, негативная реакция инвесторов на этот раз должна быть ограничена.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Португалии на один шаг с А до Ваа1. В то же время, агентства Fitch and Standard & Poor’s к текущему моменту уже снизили рейтинг Португалии до уровня ВВВ-, что всего на одну ступень выше, чем рейтинг, присваиваемый уже спекулятивным ценным бумагам. На этом фоне стоимость заимствований Португалии на открытом рынке сроком на пять лет превысила 10% - впервые с момента введения единой европейской валюты. Тем не менее, с учетом необходимости погашения ранее выпущенных долговых обязательств на следующей неделе, Министерство финансов Португалии вынуждено провести очередной аукцион по привлечению средств, который началось в среду в 11:30 по киевскому времени. По всей видимости, помощь ЕС подоспеет лишь к завершению досрочных выборов в июне этого года, как раз к необходимости погасить еще 7 млрд. евро, полагает аналитик.

По его информации, сегодня утром фондовая биржа в Шанхае открылась после четырех выходных дней. Несмотря на вчерашнее повышение процентных ставок Народным банком Китая, фондовый индекс SSE Composite к открытию торгов в Европе вырос на 1,2%. В то же время, другие фондовые индексы региона не показали единой динамики после неоднозначных результатов торговой сессии в США.