Минфин привлек в бюджет 232,18 млн. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 232 млн. 182,18 тыс. грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 5 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, в частности, были доразмещены облигации со сроком погашения 14 декабря 2011 года на сумму 28 млн. 476,3 тыс. грн. с доходность 7,75% и облигации со сроком погашения 12 декабря 2012 года на сумму 203 млн. 705,88 тыс. грн. с доходностью 9,6%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.