Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 апреля, снизился на 0,15% – до 1 094,35 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 665 млн. 775 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов снизился на 0,20% – до 2809,42 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 326 млн. 35 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 926 тыс. грн.