Украинский фондовый рынок сегодня закрылся с умеренным снижением - эксперт

Украинский рынок акций в ходе сегодняшней волатильной сессии закрылся с умеренным снижением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, главный показатель Украинской биржи в среду, 6 апреля, потерял 0,2%, в то время как фьючерсный контракт на индекс со сроком истечения в июне завершил день ростом на 0,4%. После в целом нейтрального старта торгов котировки большинства ликвидных акций испытали на себе заметное давление со стороны продавцов, снижаясь на фоне негативной динамики на внешних площадках. Однако благодаря возобновлению восходящей тенденции на мировых рынках акций индексу Украинской биржи удалось отыграть потери уже к середине торговой сессии.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что «торговая активность в среду сохранилась на уровне пяти предыдущих торговых сессий, что может указывать на преобладание высокого уровня неопределенности среди украинских инвесторов». После снижения на 11% в течение 11 торговых сессий акции «Укртелекома» резко изменили направление движения, прибавив 3% по итогам дня, что стало лучшим результатом среди голубых фишек. Между тем, 9 из 15 акций, которые входят в расчетную корзину индекса Украинской биржи, завершили торги на отрицательной территории. Лидером снижения стали акции «Азовстали», потеряв 2% рыночной стоимости.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 апреля, снизился на 0,15% – до 1 094,35 пункта. Общий объем торгов составил 665 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,20% – до 2809,42 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 35 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 926 тыс. грн.