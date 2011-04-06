ГКЦБФР разрешила подавать участникам рынка документы в электронном виде

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) одобрила информационное письмо о порядке подачи административных данных и информации профессиональными участниками фондового рынка в электронном виде, сообщает официальный сайт ГКЦБФР.

Согласно документу, профессиональным участникам фондового рынка предоставлена возможность в 2011 г. подавать в комиссию административные данные и информацию в виде электронных документов, используя программно-технические комплексы аккредитированного центра сертификации ключей ОАО "НДУ".

Наряду с этим, у профессиональных участников фондового рынка остается возможность представления в комиссию административных данных и информации также и в бумажной форме.