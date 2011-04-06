Торги на украинском рынке акций в среду проходили в смешанных тонах – эксперт

Торги на украинском рынке акций в среду, 6 апреля, проходили в смешанных тонах.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «противоречивый внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов в среду, стал причиной стартового падения индекса Украинской биржи. Несмотря на то, что на зарубежных площадках в первые часы наблюдалась умеренно-позитивная динамика, отечественные трейдеры по большей части были настроены негативно. Неопределенность в вопросах, касающихся монетарной политики центробанков ведущих стран, не позволили игрокам сосредоточиться на покупках». Многие украинские торговцы для перестраховки выходили из длинных позиций, не веря в дальнейший рост рынка после продолжительного подъема минувших месяцев. В этих условиях они более резко отреагировали на слабые новости по промпроизводству в Великобритании и долговые проблемы еврозоны, чем их иностранные коллеги.

Однако, отметил А.КУШНАРЕВ, с выходом статданных по ВВП еврозоны, которые совпали как с предварительными оценками, так и с прогнозами аналитиков, индекс Украинской биржи устремился вверх, копируя движение зарубежных индикаторов. Поддержала рынок и сильная макростатистика промышленных заказов в Германии, которая превзошла оценки экспертов практически в 5 раз. В результате, к обеду индексу Украинской биржи удалось приблизиться к отметке закрытия предыдущей сессии и всю вторую половину дня провести на нейтральной территории. Ввиду отсутствия важных внутренних новостей по отдельным компаниям динамику акций определяли спекулятивные факторы.

По информации аналитика, в тройку эмитентов Украинской биржи, бумаги которых понесли в среду наибольшие потери среди представителей индексной корзины, вошли «Азовсталь» (-2,03%), «Центрэнерго» (-1,58%) и «Райффайзен банк Аваль» (-1,16%). Хуже рынка выглядели акции «Стирола» (-1,04%), «Донбассэнерго» (-0,84%) и коксохимических предприятий. Максимальный рост в первом эшелоне продемонстрировали бумаги «Укртелекома» (+3,05%), падавшие до этого 8 сессий подряд.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 апреля, снизился на 0,15% – до 1 094,35 пункта. Общий объем торгов составил 665 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,20% – до 2809,42 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 35 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 926 тыс. грн.