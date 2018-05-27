Смогут ли инвесторы сохранить оптимизм?

Фондовые биржи начали апрель с позитива. Поддержку инвесторам оказали данные по рынку труда в США. И это не случайно, так как именно американская экономика в последнее время является единственным относительно стабильным источником позитивных новостей. Остальные же регионы (волнения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, стихийные бедствия и авария на АЭС в Японии, новые финансовые проблемы в Европе) вызывают в целом пессимизм…

Как отметил аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, фондовые индексы США 1 апреля выросли на фоне благоприятных экономических данных. Рост числа рабочих мест в Соединенных Штатах Америки ускорился со 194 тыс. до 216 тыс. в марте по сравнению с февралем. В то же время, уровень безработицы в марте снизился до 8,8% по сравнению с 8,9% в феврале. Значение индекса делового оптимизма ISM Manufacturing PMI, который отражает настроения в реальном секторе экономики, не изменилось по сравнению со значением в феврале. Это указывает на то, что последствия землетрясения в Японии, а также высокие цены на нефть пока что не являются неразрешимыми проблемами с точки зрения управляющих компаний.

Украинский рынок ценных бумаг также начал месяц с роста. Индекс ПФТС 1 апреля повысился на 0,45% – до 1 104,15 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,13% – до 2844,51 пункта.

По словам П.Ильяшенко, вслед за несколькими днями невыразительной динамики, на украинских фондовых площадках 1 апреля наблюдался рост благодаря сильному отчету с рынка труда США. Индекс Украинской биржи завершил торговую сессию ростом на 1,1%, несмотря на то, что треть голубых фишек подорожала более чем на 2%. Фьючерс на индекс Украинской биржи с экспирацией в июне прибавил в 1,6%, что более корректно отразило результаты дня. Торговая активность была невысокой, что снова поставило под сомнение устойчивость текущего торгового диапазона. Объем торгов опустился на 30% ниже 10-дневной скользящей средней.

Следующий торговый день месяца (4 апреля) завершился незначительным подъемом как на глобальных, так и на украинских рынках. То есть темпы роста фондовых индексов сбавили обороты.

П.Ильяшенко сообщил, что 4 апреля американские индексы S&P 500 и DJIA прибавили 0,03% и 0,2% соответственно. На фоне отсутствия публикации значимых экономических данных и умеренного роста стоимости нефти действиями трейдеров руководили преимущественно технические факторы. Так, на старте торговой сессии в Соединенных Штатах Америки индекс DJIA поднимался выше отметки 12 400 пунктов, которая впоследствии стала сопротивлением и максимальным уровнем дня. Кроме того, считает аналитик, «выступление Бена Бернанке в понедельник не содержало неожиданностей. Резюмируя сказанное Б.Бернанке, можно сосредоточиться на двух тезисах. Во-первых, рост стоимости сырьевых товаров имеет краткосрочное влияние на динамику цен. Во-вторых, ФРС внимательно отслеживает динамику инфляционных ожиданий и не видит причин для резких шагов до тех пор, пока ожидания будущей инфляции остаются стабильными».

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» полагают, что вопрос по поводу Японии и Ливии пока остается вне поля зрения инвесторов фондовых рынков. Азиатские рынки 4 апреля порадовались ослаблению иены и соответствующему росту акций экспортеров. Торги на фондовых площадках Европы и США проходили на положительной территории. Позитив был заложен еще в пятницу, когда были обнародованы сильные данные по рынку труда в США. Новости о том, что Vodafone продает часть своего французского оператора связи медиа-холдингу Vivendi за 7,95 млрд евро, были также позитивно восприняты европейским фондовым рынком.

По его словам П.Ильяшенко, отечественный фондовый рынок 4 апреля также показал скромный рост. Динамика торгов на Украинской бирже в целом соответствовала развитию событий на мировых площадках. В итоге к концу торговой сессии индекс Украинской биржи прибавил 0,3%, в то время как фьючерс на него закрылся ростом на 0,5%. Торговая активность была на 25% ниже уровня 10-дневной скользящей средней.

Индекс ПФТС по итогам торгов 4 апреля вырос на 0,55% – до 1 110,20 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,31% – до 2853,38 пункта.

Результаты торгов 5 апреля показали, что волатильность фондовых рынков никуда не исчезла, а положительный настрой инвесторов может легко смениться на противоположный.

Как отметили аналитики инвестиционной группы «Сократ», торговая сессия в Европе и США 5 апреля проходила преимущественно с негативной динамикой индексов, причиной чему послужила слабая статистика по еврозоне и США, а также понижение рейтинга Португалии на одну ступень агентством Moody’s. Последнее событие возобновило опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне. Данные по деловой активности в сфере услуг США, а также по деловой активности в области промышленного производства еврозоны оказались хуже ожиданий. Кроме этого, дополнительный негатив к настроениям инвесторов добавили новости о повышении ЦБ Китая процентных ставок по годовым кредитам и депозитам в национальной валюте на 0,25%.

П.Ильяшенко, в свою очередь, подчеркнул, что из банковского сектора Европы снова пришли новости о планах по привлечению капитала банковскими учреждениями. На этот раз речь идет о немецком Commerzbank и итальянском Intesa Sanpaolo. Совсем недавно участники рынка негативно реагировали на привлечение капитала итальянскими банками, что вызвало снижение европейских площадок на фоне стабильной динамики фондовых индексов в США. Однако, так как планы Commerzbank и Intesa Sanpaolo не стали сюрпризом, негативная реакция инвесторов на этот раз должна быть ограничена.

Украинские фондовые площадки 5 апреля на фоне внешнего негатива также снизились, причем ощутимее, чем мировые рынки. Индекс ПФТС в этот день опустился на 1,28% – до 1 096,02 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,34% – до 2815,18 пункта. И здесь следует отметить, что характерной особенностью украинского рынка в последнее время является низкий объем торгов.

По мнению П.Ильяшенко, проблема сравнительно низкой торговой активности представляет серьезную угрозу для последующей динамики украинского рынка акций. Так, подчеркнул он, предположение о неустойчивости роста украинских акций, наблюдавшегося 4 апреля, подтвердился на следующий день. Индекс Украинской биржи 5 апреля снизился на 1,28%, в то время как фьючерсный контракт на индекс с датой истечения в июне потерял 2,4% из-за очередной волны ухудшения настроений игроков отечественного рынка. Торговая активность снова была сравнительно невысокой.

Как видим, основным драйвером движения фондовых рынков во всем мире сейчас является макроэкономическая статистика из США. Кроме того, серьезным фактором являются финансовые проблемы в Европе. Со следующей же недели главным для инвесторов станет корпоративный сектор, так как начнется сезон отчетности мировых гигантов. Оптимисты верят, что результаты компаний в первом квартале 2011 года будут такими же впечатляющими, как и в четвертом квартале прошлого года. Однако, учитывая проблемы европейских банков и события в Японии, корпорации могут «впечатлить» совсем в противоположном смысле…

Олег Коберник (УНИАН)