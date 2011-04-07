Эксперты: в фокусе рынка акций остается рост цен на золото и сырье

В свете отсутствия важной макростатистики на этой неделе, в фокусе рынка акций остаются рекордный рост стоимости золота, приближающийся сезон квартальной отчетности, который начнется 11 апреля, а также динамика цен на сырье.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном УНИАН.

По информации аналитиков, сегодня будет оглашена ключевая ставка Европейского центрального банка и будут опубликованы данные по промышленному производству Германии. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю.

Как отмечают аналитики, фьючерсы на американские индексы отреагировали позитивно на рост курса евро против доллара до максимума с января 2010 года, чему поспособствовали ожидания повышения ставки ЕЦБ на собрании, которое состоится сегодня.

По словам аналитиков, украинские фондовые рынки в среду, 6 апреля, закрылись вблизи уровней открытия после того, как утром наблюдался сильный гэп вниз. Лидером торгов на Украинской бирже по объему, как и прежде, выступила «Мотор Сич» (28,5 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по «Азовстали» (-2,03%), «Центрэнерго» (-1,58%) и «Райффайзен банк Аваль» (-1,16%). Лидерами роста стали «Укртелеком» (+3,05%) и Енакиевский метзавод (+0,72%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 апреля, снизился на 0,15% – до 1 094,35 пункта. Общий объем торгов составил 665 млн. 775 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,20% – до 2809,42 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 35 тыс. грн., из них на срочном рынке – 114 млн. 926 тыс. грн.