Участники фондовых рынков ищут новые идеи для роста - эксперт

Участники фондовых рынков находятся в поиске новых идей для роста после того, как потери от коррекции в феврале-марте были практически полностью отыграны.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на роль будущего драйвера рынков претендует неформальный старт сезона квартальных отчетов, который начнется в понедельник, 11 апреля, после закрытия торговых площадок в США - с публикации финансовых результатов компании Alcoa.

В то же время, по мнению аналитика, рынки акций уже сегодня могут ощутить рост волатильности из-за возможного повышения процентных ставок хотя бы одним из двух ведущих европейских центральных банков - Банком Англии или ЕЦБ. Участники торгов беспокоятся по поводу возможности частичного повторения событий лета 2008 года, когда неожиданное ужесточение монетарной политики Европейским центральным банком спровоцировало рост евро против доллара США и привело к резкому скачку цен на сырьевые товары.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, перед началом сегодняшних торгов на европейских площадках также активно обсуждалось долгожданное обращение правительства Португалии за финансовой помощью к Евросоюзу. Несмотря на то, что такое событие было целиком ожидаемо участниками рынка (вопрос был только в том, когда именно это случится), настроение инвесторов вряд ли улучшится. Следующими темами для обсуждения в рамках темы европейского долгового кризиса станут проблемы в банковском секторе Испании. При этом масштабы долгов страны являются слишком большими для предоставления помощи в рамках действующих механизмов финансовой стабильности.