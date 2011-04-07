ВДЦБ обратится к Януковичу в связи с ситуацией вокруг создания центрального депозитария

Руководство ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) планирует обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг создания в Украине центрального депозитария. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН глава наблюдательного совета ВДЦБ Василий РОГОВОЙ.

«Мы подготовили обращение к Президенту, где детально проанализировали все, что сегодня делается для создания центрального депозитария, как все это отразится на развитии депозитарной системы и рынка в целом», - сказал он, отметив, что данное обращение планируется направить Президенту в самое ближайшее время.

В целом В.РОГОВОЙ критически отозвался о планах по созданию центрального депозитария на базе НДУ, подчеркнув, что это повысит риски работы всей депозитарной системы в Украине. По его словам, Нацдепозитарий сегодня вследствие своей организационной структуры и технологической базы не сможет эффективно выполнять функции центрального депозитария.

В.РОГОВОЙ также считает нереальными планы по размежеванию деятельности двух депозитариев, когда один будет заниматься учетом имущественных прав, а другой – расчетно-клиринговой деятельностью. «Нигде в мире нет такого, чтобы одновременно было два центральных депозитария, - отметил он. - Очевидно, что нам просто хотели подсластить пилюлю, мол, не беспокойтесь, мы и для вас найдем место.

Глава набсовета ВДЦБ также считает, что планы оставить в будущем центральном депозитарии контрольный пакет акций за государством не повысят его управляемость и не сделают более прозрачной его работу. «В Нацдепозитарии 86% принадлежит государству, и от этого что-то изменилось?» - спрашивает он. Он также отметил, что только сформированная участниками рынка структура может объективно представлять интересы рынка.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.

31 марта председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что Национальному депозитарию Украины будут делегированы полномочия центрального депозитария. По его словам, к такому заключению пришли члены организационного комитета по созданию центрального депозитария в Украине.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).